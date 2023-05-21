港每千人僅兩醫生 增聘醫護遲夾慢

醫局下月再推招才計劃救亡 醫生流失率雖然下跌，去年4月到今年3月醫生流失率僅為6.9%，較去年9月錄得的8.2%低，但醫院管理局主席范鴻齡承認，流失的都是有經驗的醫護人員，希望推行多個招聘計劃後，可以由現時每1,000人僅有兩名醫生，提高至每1,000人有2.3至2.5名醫生，以提高服務水平。

本港公立醫院人手長期流失嚴重，醫院管理局推出不同措施搶人才。醫管局主席范鴻齡透露，下月公布名為「環球醫療人才匯聚計劃」詳情，如有關海外或內地大灣區以外城市的年輕專才有意來港，接受一至兩年的高層次專業訓練，既可提升有關人士在當地的專業地位，同時可減少醫管局同事的工作量。

稱聘外援堅守兩條底線 范鴻齡表示，繼大灣區醫療人才交流計劃後，醫管局下月推出環球醫療人才匯聚計劃，吸引全球專科醫生到醫管局服務一至兩年，接受高層次培訓。由於香港醫療服務水準為國際水平，加上病人和案例多，相信對海外醫生有吸引力，可以為參與計劃人士度身訂造學習範疇，而計劃亦會涵蓋大灣區交流計劃以外的內地城市醫生。

范鴻齡續指醫管局或會派隊到不同國家講解，因2019年發生一連串事件後，有不少地方對香港看法都是負面，所以希望面對面解釋情況，吸引人才。至於計劃預料可吸納多少人手，他指言之過早，但在近日舉辦的研討會，有向不同的代表團透露相關計劃，反應都不錯，認為是雙贏局面。

至於醫管局推行大灣區醫療人才交流計劃，范鴻齡表示，來港的醫療人員水平高，亦有耐性，與本港人員一同斷症，是融合成功。他有信心可再擴充計劃，為醫管局在大灣區建立人才庫。他透露有資深中醫師早前於靈實醫院為中風內出血病人用針灸治療，這是香港從未試過，而初步效果亦十分好。他有信心計劃可以由現時主要為內科及老人科，擴展至麻醉科、眼科及放射科等，亦有信心可以恒常化計劃。

他強調醫管局從不同地方引入醫護人手時，會堅守兩條底線，包括優先聘用本地畢業生，以及由醫務委員會等機構專業審核批准，確保維持本港來之不易的國際水平醫療服務。醫管局上月到英國招募醫生，范鴻齡表示，最終發出139封有條件聘書，其中32人已簽約，希望最快今年第3季有醫生來港服務，又會繼續到澳洲等英聯邦國家招聘。