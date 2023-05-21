政策累事 削資欺師 教育之恥

正規屈變合約做助理 損害學習風氣 本港學生人口出現結構性下降，有5所小學收生人數未達標，下學年未獲開辦小一，徘徊「殺校」邊緣，一眾學生被遺棄。受政策拖累，面對殺校壓力下，採用老師合約工情況較往年愈趨普遍，有工會近期接獲不少關於教師合約的求助個案，有學校削資欺師，正規變合約教師，再被轉職為教學助理，實屬教育界之恥。

教育工作人員總工會會長余綺華表示，近期接獲不少教師合約的求助個案。求助者之一、化名A老師去年受聘為學校的常額教師，享公積金及有薪病假累計等條件，惟今年初校方要求A老師改簽為合約教師，由公積金供款改為強積金計算，每月有薪病假只有兩天。校方更威逼A老師，指其沒有教席身份，在學校猶如「黑工」，如果不改簽合約教師，則沒有薪金，並要求A改簽合約時須填寫之前的簽約日期，A感到非常徬徨，於是向工會求助。

擴人才清單 擾亂教師勞動市場 另一名個案B老師為合約教師，合約期由去年11月至今年8月，上月遭校方要求需於今月轉職為教學助理，薪金減半。B老師拒絕新合約安排，但校方卻稱，如不接受新安排，校方會以一個月的通知期解僱B。至於C老師則於去年12月1日簽約教席，同月10日通知校方不履新，卻遭學校以「合約寫明，簽咗約合約就即時生效，依家過咗7日通知期」為由，要求C支付一個月代通知金，但合約列明到職日為今年3月1日。

議員郭偉强表示，如僱主不合理更改僱傭合約條款，僱員可向僱主提出補償申索；僱員被不合理解僱，僱主則須讓僱員復職或再次聘用僱員，或須支付終止僱傭金。然而，就上述個案所見，他認為學校理應具備對僱傭條例有認識的人員。他又批評當局擴大「人才清單」欠缺勞工界諮詢，或擾亂教師勞動市場。

籲人性化處理 予額外時間收生 教師除面對合約問題，亦要同時面對「殺校」壓力。余綺華認為，對政府而言，「縮班殺校」當然可以確保公帑得以善用，資源平均分配，但對一眾學生、家長及學校卻「無補於事」。當學校要面對合併時，亦要重新編配人手、解決教職員去留等問題；家長及學生亦要重新適應新學習環境，對成長難免造成影響。

她指出，目前教育制度存在根本性問題，尤其是小一統一派位機制的名額上；認為教育局可人性化處理，因時制宜，適度調節，甚或額外給予學校一至兩個月的時間收生。

教育局被斥分配資源不均。 另收生不足4校近況 工會揭露教師慘況。 3名求助老師個案