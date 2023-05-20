職安健非同兒戲 勞工處豈能造假

港府最近擺出關心勞工權益狀，但眾所周知，關心是假，作狀是真，僅工作暑熱警告便形同虛設，工人沒有受惠，僱主亦難於執行。詎料沒有最假，只有更假。本報收到承建商投訴，指明明無工程進行、勞工處亦無派人巡查，處方竟誣指他們違反職安健規定，更因此獲發警告信，質疑有人捏造巡查紀錄。

涉事承建商去年4月為港鐵進行「路軌伸縮縫」更換工程，地點為屯馬綫錦上路站。其後忽然接獲勞工處的警告信，指巡查後發現上址在去年4月8日存在違規情況，包括工人沒有佩戴安全帽、沒有佩戴眼罩及沒有使用離地工作的安全設施。承建商向本報稱，當日工程只在凌晨時分進行，下午並無工程，期間並無任何勞工處人員前來巡查。承建商擔心，警告信會影響公司日後投標，甚或被檢控時成為不利因素，質疑處方為求「做靚盤數」虛構巡查紀錄。

承建商氣憤難平，曾致電向處方人員了解，但只獲不禮貌回覆，深感「食了死貓」。最令人嘖嘖稱奇的是，本報介入後，勞工處初時仍然企硬，堅稱曾派員在4月8日下午到「屯馬綫數個車站」進行職安健巡查，卻絕口不提是哪數個車站，以及是否包括錦上路站，只承認「該日凌晨時分沒有派遣職安主任到錦上路站巡查」，本來已予人「此地無銀三百両」之感；豈料更令人瞠目結舌的是，勞工處最後又改口，表示並非「警告」承建商而是「提醒」，又指信件提及的人士名稱，是處方人員輸入電腦記錄時出錯，因此向承建商致歉。

本來，勞工處關心工業安全，多作主動巡查，絕對是好事，但今次事件卻疑雲重重，令人咋舌。勞工處究竟在去年4月8日甚麼時段發現錦上路站工程存在違規，又或者巡查了哪幾個屯馬綫車站，按道理都是白紙黑字有紀錄的事情，要清楚交代毫無難度，如今卻語焉不詳，顧左右而言他，最後索性道歉，若非捏造巡查紀錄，實在找不到其他更合理的解釋。捏造巡查紀錄絕非小事，一來對承建商不公平，二來亦是勞工處人員怠工失職的鐵證。更不必說，一旦涉及執法問題，便有可能屬於偽造文書，妨礙司法公正，絕非勞工處輕輕帶過便可以不了了之。

事件可能只是冰山一角。可以看見，本港隔三差五就有嚴重的奪命工業意外發生，某些承建商固然罔顧工人安全，草菅人命，但勞工處對工地安全疏於監管，亦絕對負有不可推卸的責任。以去年9月安達臣道地盤冧天秤導致3死6傷為例，勞工處事後受到極大輿論壓力，不得不加強巡查，港府亦不得不修訂職安健條例的最高罰則。然而亡羊補牢看似風風火火，但僅今次的疑似造假事件，便足以反映勞工處敷衍塞責，名為保障職安健，實際只為了交差，人員執勤時錯漏百出以至「無中生有」便是必然結果。

事實擺在眼前，香港自詡安全城市，其實名不副實。工業意外不絕如縷，巡查執法馬虎兒戲，當局所謂的重視職安健，真不知從何談起。