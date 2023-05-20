笑看天下：G7峰會廢噏不切實際

七大工業國集團（G7）峰會尋日喺日本廣島舉行，美方預告峰會將聚焦俄烏戰爭，拜登不會為美國曾以原子彈轟炸廣島道歉；而日本首相岸田文雄據報將在峰會期間表達應通過對話解決台灣問題嘅立場。其實美國嘅預告純屬多餘，二戰期間如果日本冇偷襲珍珠港，美國就唔會轟炸廣島與長崎；日本做初一，美國做十五而已，更何況美國係「大佬」，世界軍事第一強國，有咁失威向日本道歉嘅理由嗎？

呢，對於二戰期間日本強徵韓國勞工問題，岸田表示「對在當時嚴峻環境中為眾多人士帶來艱辛、痛苦和悲傷感到心痛」。日韓峰會早前舉行期間，首爾龍山總統府外有大批民眾示威，要求岸田為非法殖民朝鮮半島歷史道歉，然而岸田也不過感到「心痛」，「道歉」還是難以啟口！日本都未肯同南韓道歉，自然冇可能亦冇膽叫美國為轟炸廣島而道歉啦，更何況日本依家擺明向老美投誠！

岸田文雄廢噏要「解決台灣問題」，咪咁不自量力啦！正如同文話齋，台灣有事又關你小日本鳥事？幾時輪到你說三道四？中國外交部表示，絕不接受任何人以維護台海和平為由，束縛中國遏制台獨分裂活動的手腳，及打着「和平」的幌子干涉中國內部事務，敦促美、日等國停止在台灣問題上挑釁玩火！講真，中國如果真要「武統」台灣，任誰也阻止不了，小日本咪狐假虎威啦！

G7峰會提「台海和平」完全係偽命題，倒不如談世界糧食和衞生，以及氣候變化對全球大米減產嘅危害更實際！先前「全球應對糧食危機網絡」發表《全球糧食危機報告》，稱2022年全球約2.58億人陷糧食危機，係歷來最多！俄烏衝突不止戰和談，只會增加糧食危機和難民，G7峰會卻完全忽略。