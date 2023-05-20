冰鑑春秋：烏克蘭的和平契機

近日烏克蘭戰場打得火熱，巴赫木特烏軍反攻似乎頗有斬獲，而在導彈大戰方面，烏克蘭宣稱一口氣攔截了6枚俄羅斯高超音速匕首導彈，俄軍則公布他們摧毀了愛國者導彈系統，雙方各說各話，互不相讓。與此同時，中國政府歐亞事務特別代表李輝銜和平任務抵達烏克蘭，得到的回應卻是「基輔不會接受任何結束與俄羅斯戰爭的提議，這些提議涉及烏克蘭失去領土或凍結戰爭」，看來和平仍然遙遙無期。

事情真的是表面顯示的這樣嗎？李輝這次並非只專程到烏克蘭促和，要去的國家多達5個，分別是烏克蘭、波蘭、法國、德國與俄羅斯，其中俄、烏是交戰雙方，法、德是歐盟領袖與北約重要成員，波蘭則是支援烏克蘭最力也最敵視俄羅斯的鄰國。可說除了美國之外，李輝拜訪了所有可能促成俄烏和平的重要國家。停火和談牽涉各方的核心利益，北京顯然並沒有天真到以為一蹴可及，此行應該是先彙整各方意見，了解各國的主張並探索其底線，為將來的和談收集資料打好基礎。

實際上，烏克蘭的和平契機，還是要由戰場的發展來決定。如果烏軍反攻順利，自然想要收復私土，不會輕易接受和談，而受挫的俄軍為了扳回顏面，更不可能讓戰事停止。若俄軍擊退烏軍，並且逆襲更加深入烏克蘭，此時俄軍和談條件必然苛刻，烏克蘭也絕對難以接受。所以，要讓俄烏雙方都願意坐下來談，只有雙方相持不下，彼此精疲力竭，北約與俄羅斯都不願再為戰爭投入更多資源時，和平的曙光才會乍現。戰爭僵持一年多，北約與俄羅斯都投入許多封存數十年的過時武器，顯然逐漸接近難以為繼的邊緣，或許在這波所謂「春季大反攻」之後，停火和談便可真正展開。