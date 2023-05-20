筆下風雲：兵者詭道 虛則實之

俄烏戰事隨着英德等國向烏克蘭提供新一輪武器，形勢似乎出現逆轉，烏國總統澤連斯基大口氣揚言「收復克里米亞勢在必行」。然而，俄羅斯作為戰鬥民族，當然不是省油的燈，消息指俄軍使用「匕首」高超音速導彈，摧毀了部署在基輔的美國「愛國者」防空導彈系統。

巧合的是，美國此時有記者爆料，指以波蘭為首的一些歐洲國家，對俄烏戰爭已失去耐性，催促澤連斯基早點結束戰爭，必要時可以請辭。還點出這些國家除了波蘭，包括匈牙利、德國、捷克、立陶宛、拉脫維亞、愛沙尼亞。該記者正是早前爆料美國策劃炸毀北溪的前普立茲獎得主，消息有一定的可信性。事實上，兵者，詭道也。由烏克蘭以至西方媒體，皆大肆渲染俄軍陷入頹勢，烏軍形勢大好，但是否真的如此，還需看更多不同報道，對西方傳媒不能盡信。例如俄羅斯使用「匕首」摧毀「愛國者」，外媒隨即騷出照片，指有關行動失敗，烏軍擊落6枚「匕首」導彈；但俄軍迅即表明，發射的「匕首」數目只有2枚，何來被擊落6枚？軍事專家亦直指有關照片並非「匕首」碎片。

此所以，真真假假，假假真真，有圖也未必有真相，但俄羅斯不會坐以待斃，肯定是不爭的事實。至於部分歐洲國家是否想澤連斯基辭職是後話，起碼辭職不由歐洲決定，而是由美國決定；但歐洲厭戰、希望戰事盡快結束肯定也是實情。可以看見，截至去年底，單是美國一國，對烏國的軍事及人道援助總額已逾500億美元，歐洲經濟比美國差得多，根本不可能無止境援助烏克蘭。目前就是欠一個體面的下台階，讓俄烏兩國返回談判桌。中國正在努力斡旋，只要美國不從中破壞，今年內有機會成事。