政情：電子點餐睇到眼花 冼卓嵐自嘲老人家

食肆採用電子點餐無疑係追上科技潮流，但食客是否受落就係另一回事。沙田區議會副主席冼卓嵐日前拍片，指自己唔會抗拒用二維碼點餐，但透過細小嘅手機螢幕去揀選各式食品，似乎不如實體餐牌或點心紙咁方便。況且電子點餐會惹起食肆應否收取加一服務費嘅爭議，建議消委會訂立相關準則，以免爭拗。

自嘲係「老人家」嘅冼卓嵐，話成間酒樓嘅出品統統列於手機，睇唔清楚食品圖片嘅細節兼且好花眼力。而點餐是否順利，又往往視乎手機嘅上網速度，同埋身處食肆邊個位置，如果係信號較弱嘅角落位，咁就會差啲。相較之下，一張點心紙就可以一目了然，所以即使有二維碼點餐，佢都下意識想睇點心紙或實體餐牌。

加一惹爭議 籲訂立準則 冼卓嵐又提到食肆收取「加一服務費」，話好多人都認為係涉及侍應樓面、洗碗清潔等人力支出。假設採取電子點餐嘅食肆，餐飲係要食客自取，所提供嘅餐具屬一次性的話，咁就難免令人質疑收加一嘅理據。佢話為免爭拗，消委會應提出明確定義，食肆收取「服務費」到底要包含乜嘢服務。