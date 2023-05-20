政情：國產軍艦機械人 黃傑龍玩完畀兩分

黃傑龍

對於年過40嘅中佬而言，「超合金」係豆腐火腩飯以外，另一種男人的浪漫！環境運動委員會主席黃傑龍，不但視超合金玩具為「生活重要元素」，日前更畀佢發現夢寐以求，可變機械人嘅國產軍艦模型！儘管佢好快就實現童年夢想，然而玩咗一陣就嗌辛苦，多次想放棄，事關搞到手指痛咁話。

過程太辛苦 搞到手指痛 黃傑龍喺社交平台發表「開箱文」，話童年睇日本動畫「超時空要塞」，就心諗幾時會有國產軍艦模型可以變機械人呢？結果喺上星期畀佢見到一副國產兩棲攻擊艦超合金，可以變機械人，無太多考慮就決定購買。而打開個盒，首先映入眼簾嘅說明書設計相當特別，然後佢就花咗一小時將盒裏面嘅機械人變成軍艦。事後佢為呢副超合金玩具列出7分嘅手指痛指數，話玩完之後5個鐘，手指都仲有啲痛！

至於可玩性，佢就畀得兩分，理由係玩完一次基本上唔會再變，畢竟過程太辛苦，期間試過5次想放棄。不過佢又補充話唔緊要，反正任何事都有第一次，只要製造商繼續努力改善，將來一定會愈來愈好玩。至於呢副玩到手指痛嘅超合金，會否從此束之高閣呢？咁就不得而知啦。