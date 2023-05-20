政情：照顧者定義 江玉歡憂太狹窄變歧視

議員江玉歡尋日出席照顧者關注日研討會，期間佢形容香港嘅照顧者政策，其實係無政策，原因係對於照顧者欠缺定義；又指照顧者權益並非純粹講福利，而係關乎全社會嘅福祉，因此唔可以單靠勞福局，而係需要多個政府部門互相配合。

對於照顧者嘅定義，江玉歡若果話要低收入，又諸多限制嘅話，不但作用唔大，而太過狹窄嘅定義亦會形成歧視，所以定義必須寬闊。如果政府以為社會上好多照顧者就需要好多福利，擔心會唔夠錢派，以純粹福利嘅狹窄眼光看照顧者，咁就可能再過多20年都係毫無寸進。其實照顧者嘅權利係要包含就業，畢竟人人都要開工搵食，況且政府亦唔會有龐大資源提供畀為數可觀嘅照顧者使用。

推動政策 倡多部門配合 江玉歡憶述亡父生前患癌10年，所以佢都做過照顧者，直至今日仍記得僱主待佢好好，不過有唔少照顧者要向老闆告假，對方塊面就長到落地下。

佢強調照顧者必須有被「肯定」同「尊重」嘅權利，另外又要講求身心健康。可見相關政策涉及好多範疇，並非單靠勞福局就可以擔當，但要多個政府部門攜手推動政策，佢認為確有難度。