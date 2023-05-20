政情：查大停電是是但但 議員怒斥擺明放生

上月19日，港島發生大停電事故，引起各界關注。下周一（22日）環境事務委員會將召開會議，不過討論有關嘅停電事故就竟然同兩電管制協議中期檢討一齊進行，當日更另有野生動物保護條例議程。小組委員會成員、議員張欣宇對此相當不滿，認為討論時間完全不足夠，當局咁嘅安排，可以話係有意淡化，係擺明放生港燈，去信委員會主席葛珮帆，要求設立特別會議就「香港電燈有限公司港島部分地區供電事故」作討論。

環境事務委員會訂於後日下晝2點半至4點半開會，屆時先用一小時討論「2023年與兩家電力公司的《管制計劃協議》的中期檢討」議程進行討論，當中除管制計劃協議內容本身，亦包括上月19日「香港電燈有限公司港島部分地區供電事故」嘅調查報告內容，而並非獨立有一段時間讓議員可以就港島大停電事故向港燈質詢；剩下一小時則討論《野生動物保護條例》建議修訂。

就上述時間安排，張欣宇大感不滿，遂去信委員會主席葛珮帆，提到停電事故報告內容甚多，當中亦有不少技術問題需要了解及釐清，單納入喺會議其中一個議程當中，難以有足夠時間充分了解事件真相同進行討論。而過去有任何嚴重事故都會特別開會討論，如之前發生嘅中電元朗電纜橋意外都係開設一節特別會議。

去信主席 盼設特別會議 張又批評，當局提交立法會嘅討論文件，亦將停電事故嘅詳細調查報告內容夾雜係兩電管制協議中期檢討內，事前並不知情，若非仔細閱讀，就有可能發現唔到，認為當局今次做法前所未有，相當奇怪，讓人覺得係有意淡化，放生港燈。

張欣宇希望委員會有更充足時間進行討論同提問，希望主席可再開設一節特別會議，邀請港燈代表出席，並開放予非委員一同參與討論，將有助公眾更清楚咁了解事件真相同影響，釋除憂慮。

張欣宇