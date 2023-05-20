留學澳洲遇電騙 兩內地女生失逾千萬

【本報訊】兩名留學澳洲的內地女生，在今年3月及4月分別收到假冒公安的騙徒來電，指她們涉及一宗洗黑錢案，要求她們存入一筆款項到指定帳戶以證清白。她們不虞有詐，以不同藉口要求家人把230萬元澳幣（約1,200萬港元）及60萬元人民幣（折合約68萬港元）存入騙徒提供的多個銀行戶口，家人亦深信不疑存入款項。

至前日，其中一名22歲女生的兄長來港報案，指接獲其妹妹被綁架的影片，顯示她手臂被割傷及勒索1,400萬元人民幣（折約1,570萬港元），他向澳洲執法機構求助，得悉其妹妹已抵達香港。執法部門經追查後，得悉女事主已於本周日黃昏抵港，其後人員在大角咀一酒店房間，尋獲女事主及另一名受害的23歲內地女生，同時檢獲刀及繩索等證物，22歲女生手臂有被割傷傷痕，23歲女生沒有受傷。

奉召來港做「特務」 自殘扮被綁 據悉，兩名女生原本互不認識，分別來自廣州及珠海，俱在澳洲悉尼大學讀書。騙徒得逞後要求她們寫「自白書」，在掌握其背景及家庭經濟狀況後，疑食髓知味企圖騙取更多金錢，遂聲稱要招募兩人擔任「特務」，要她們前往香港會合。騙徒又訛稱22歲女生的父親犯罪，要她假裝自己被綁架，從而引出背後犯罪集團人物。二人結識後來港入住酒店及演出「綁架戲」，拍攝影片傳給22歲女生的家人。

事後，兩名受害女生講述受騙經過，指騙徒曾主動要求她們上網搜尋官方資料，比對來電號碼是否真正公安電話，務求令她們深信不疑。直至她們獲救後，始知道有關號碼雖與真正公安電話相似，但前面卻有「+」號，即代表該號碼實際上是由騙徒偽造的虛假電話號碼。她們呼籲同學們要留意自稱「公安局」的來電，即使電話號碼與官方資料相似，也應自行撥打網上執法部門電話以辨別真偽。

另外，兩女生呼籲不要輕易相信他人，不要把所有感情、情緒和經歷都隨便與人分享。因為「當他人在要求你提供『自白書』的那一刻，你就已經進入到騙局裏面，『自白書』是你落入他們圈套的第一步。」兩人亦提醒同學，別人提供的訊息有可能是假的，「如果對方真的是公安、或其他公職人員，而你又犯罪的話，首先他們絕對會逮捕你，其次你的家人一定知道。」