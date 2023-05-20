涉非禮孕婦 拒認跪地求饒 高級督察：畀事主夫打到跪低

被告李卓賢

【本報訊】已婚警隊高級督察前年休班時，涉嫌強吻懷孕3個月的女店長再「揸」其胸，之後下跪求饒，揚言「你想要幾錢，我即刻開支票！」男警否認非禮及意圖妨礙司法公正兩罪，案件昨在九龍城法院續審。被告否認當日之所以跪下，並非欲求饒，而是遭事主丈夫「打到跪低」。他稱曾遭對方「叉頸」，為了離開危險環境，他才提出賠錢。被告指女事主冤枉他，她「演技精湛，可以去演員訓練班度train（訓練）！」。

34歲被告李卓賢，案發時任職警隊防止罪案科高級督察，現已停職。他被控於2021年11月23日，在美麗華廣場一期2樓一店舖內非禮X；並向X及其丈夫Y提議，給予他們一筆金錢以換取X不追究針對他的非禮案件。法庭前日裁定兩罪表證成立。

被告昨自辯時指X習慣「收兵」，其中一個手段是「扮弱者」，常說自己「畀人蝦」、「畀人非禮」，被告形容她的說話一般不盡不實及誇張。被告續稱，「出事」後他翻看兩人WhatsApp對話紀錄，發覺她「好鍾意錢」，不停提及希望他介紹3萬元月薪的工作，自言當時「當局者迷」。

稱為脫險始提出賠錢 被告聲稱沒非禮X，反指若被非禮，應該「嗌救命」，而非溫柔地說「喂！喂呀！」被告指當日其實不想留在店舖，只是X一直叫他「唔好走」、「唔夠數，你一定要幫我。」出於幫助朋友的心態，他選擇留下，並多買了數千元貨品。

裁判官此時詢問，既然他已購物，為何仍不離開。被告解釋，X說「有嘢傾」，加上落了半閘，才沒有離開店舖。被告續稱，X的丈夫Y到場後，曾暴力對待他，包括叉頸。為着逃出危險環境，他才提出以「一球」賠錢了事，不是自覺做錯事。案件編號：KCCC 218/2022