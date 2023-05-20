騎警又撞傷騎警 專業形象變泡影

執勤發緊夢 4日爆2宗 繼本周二（16日）有兩部警方電單車相撞後，昨日下午屯門公路又發生同類事故。兩名警員駕駛電單車途經深井村對開，帶頭的人員疑減速打手勢示意兩邊貨車慢駛，詎料尾隨人員似乎「發緊夢」，懷疑收掣不及直撼前車車尾，兩車當場人仰車翻，兩名警員俱受傷送院。而4日內發生兩宗警方電單車意外，反映駕車警員的日常訓練、駕駛態度及警車維修保養等問題均響起警號，形象嚴重受損。

昨日下午1時許，兩部警方電單車沿屯門公路往屯門方向行駛，當駛至深井村對開，兩車發生首尾碰撞，兩車即時翻側，兩名警員同告受傷，事後須由救護車送往仁濟醫院治理。有「車Cam」拍下意外一刻，片中可見事發於公路中線，當時拍攝片段的車輛沿中線前行，左右兩線分別有兩輛貨車。當車輛駛過一個左彎後，即目睹一部警方電單車撞向前方的一部警方電單車，兩車同時翻側，此時拍攝片段的車輛及左右兩邊的兩輛貨車均告停下。

網民揶揄「見到呢啲車要好小心」 另有網民拍攝的影片及照片顯示，兩部警方電單車在路中翻側，其中一名警員攙扶另一受傷同袍靠在路旁，多名駕駛者落車查看情況。事後，「車Cam」片主在網上聲稱，「當時交警畀手勢左右線慢車，轉完彎前面警車停咗，後面果部望住左邊車畀手勢，收掣不及」。片主又聲稱，「我都怕咗佢轉完彎就停，所以都慢好多，畀我估到佢停呀，但估唔到佢撞停」。其他網民則揶揄，「依家見到呢啲車，真係要好小心」、「一星期第二單不小心駕駛」及「最近興自己人撞自己人」。

今次是繼本周二之後，4日內再有牽涉交通警員的意外。當日下午4時許，兩部交通警員的電單車先後沿西貢清水灣道行駛，期間在亞公灣路交界對開，前車突然收油，惟後車疑未有察覺路況，收掣不及下猛撼前車，前車警員被撞至拋離鐵騎，據報手腕受傷需送院治理。

近年涉及警車的交通意外頻生，反映駕車警員的日常訓練、駕駛態度及警車維修保養等問題均響起警號。今年4月20日，一輛私家車駛至尖沙咀柯士甸道及漆咸道南交界燈位前，因應燈號收慢車速，未料尾隨一輛屬於警方的私家車懷疑收掣不及，兩車首尾相撞。3月26日，一輛警車接報前往銅鑼灣軒尼詩道準備處理一宗交通意外，詎料當沿告士打道第五線駛往跑馬地及香港仔一條分隔車路時，失控剷上路邊石壆，撞爛一段鐵欄，繼而撼毀一個路牌及3條石柱始停下，車頭擱在石壆上。