槍殺親戚案 保鏢上訴遭駁回

【本報訊】報稱曾任保鏢的女子，疑因外祖母遺產分配問題，埋怨親戚沒照顧好其母，與親戚午膳商討問題後，2018年在鰂魚涌公園突然掏出手槍連開4槍，殺死二姨和四舅父，三姨及二舅父亦遭槍傷。她否認兩項謀殺及兩項蓄意射擊罪，2021年受審，結果被裁定4罪全部罪成，判囚終身。她不服裁決提上訴，上訴庭昨頒判詞駁回上訴，維持原判。

49歲女上訴人詹心桀（原名魏朝霞），被控於2018年6月26日至27日，在鰂魚涌公園內謀殺其二姨詹少芬（80歲）及其四舅父詹鎮基（62歲），及意圖使二舅父詹前駒（72歲）及三姨詹小慧（60歲）身體受嚴重傷害而向兩人射擊。上訴人指原審法官對她有偏見，只考慮不利她的證供，指引導陪審團時亦有出錯。

官斥「行刑式殺人」 上訴庭在判詞中稱，無爭議的是上訴人確曾殺人，問題在於她犯案是否受精神失常影響。上訴人在公眾地方開槍，她更帶了大量子彈，如有需要的話她可以繼續開槍。法官形容上訴人作為是「行刑式殺人」，結果兩名親戚死亡，另兩人則僥倖逃過一劫。

上訴庭認為，原審法官處理證供及引導陪審團時均無犯錯。就兩項蓄意射擊罪，原審法官以12年監禁為量刑起點，因量刑整體性，將刑期定於18年監禁，並於謀殺罪的終身監禁刑罰同期執行。上訴庭認為，原審的量刑基準並無出錯，綜合上述，上訴庭駁回上訴，維持原判。案件編號：CACC 153/2021