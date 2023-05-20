即棄塑膠日日用 去回收市民欠奉

回贈無謂 地點偏遠 設施不足 塑膠製品如即棄餐具、膠樽嚴重影響環境生態，有政黨早前進行問卷調查，顯示四成市民每天均有使用即棄塑膠，但逾四成人過去一個月沒有使用回收設施，而原因為回收後的回贈不吸引、回收地點不方便、回收設施不足等，有議員表示顯示市民環保意識雖高，但「知行未合一」，政府要做更多工作令市民身體力行，又指香港的「走塑運動」比其他國家慢了10年。

問卷於4月20至5月15日進行，共收到429份有效回覆，結果顯示，40.3%受訪者每天有使用即棄塑膠的習慣，15.2%則經常使用即棄塑膠；最經常使用即棄塑膠的種類是膠袋，如食物袋、垃圾袋，為31.1%，其次是飲料容器，第三位是即棄膠餐具；過去一個月，42.3%的受訪市民沒有使用回收塑膠設施，而使用塑膠回收設施的市民當中，最多市民使用屋邨或屋苑的「塑膠回收設施」，佔24.6%，其次為「綠在區區」回收環保站及「入樽機」；在沒有使用回收塑膠設施的市民當中，29.9%認為主要原因是回收後的回贈並不吸引，其次是回收地點不方便，以及回收配套設施不足。

環保意識 知行未合一 議員陳克勤表示，市民環保意識雖高，不過「知行未合一」，而雖有近七成受訪市民希望可提高回贈金額，但擔心提高後會有人為求謀利將垃圾運至香港賺錢，故建議政府可與商戶和供應商合作推出膠樽回收計劃，市民只要回收一定數量的膠樽，就可以換領指定禮品或現金券。他也表示政府在使用回收產品時要擔當更大責任，他舉例環保鉛筆在內地製造需要5毫子，惟香港則要提升10倍價錢，強調作為負責任政府，不應用「價低者得」原則做擋箭牌而不去帶頭使用。

回收機冇配套常損壞 觀塘區議會主席柯創盛指政府於2021年進行「塑膠飲料容器生產者責任計劃」公眾諮詢，惟至今兩年仍未制訂合適的規管框架及細節進一步諮詢業界，建議政府應盡快完成諮詢報告。他又指市民經常會使用綠在區區進行回收，但以當區為例，他指回收機經常出現「食飽咗」和損壞程度高的情況，服務承辦商運走回收物的時間間隔較長，建議政府要做好配套措施。