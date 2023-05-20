長洲搶包山決賽 下周五舉行

【本報訊】「包山嘉年華2023」壓軸項目「搶包山決賽」下周五（26日）晚上在長洲北帝廟遊樂場足球場舉行，12名進身決賽的選手當晚將爭奪獎項。比賽當晚除了頒發獎盃予男子組冠、亞、季軍和女子組冠軍外，大會亦會繼續頒發「代代平安獎」，獎勵從包山上摘取最多平安包的參賽者。

為表彰比賽優勝者的卓越成就及增加活動的節慶氣氛，由2016年起計，累積取得三屆比賽冠軍的男、女健兒，將成為搶包山比賽的「包山王中王」或「包山后中后」。

大會於下周五晚上11時30分首先舉行開幕禮，按傳統習俗搶包山決賽於翌日凌晨零時正式展開；而搶包山接力邀請賽則緊接個人賽舉行。

當晚10時免費派入場券 決賽當晚長洲北帝廟遊樂場足球場將設有4個區域供市民觀賞賽事，共可容納約1,400人。大會於晚上10時開始派發免費入場券，市民可到長洲消防局側的北社一里沿冰廠路排隊輪候，每名市民可獲派入場券一張，先到先得。

已取得入場券的市民可於晚上10時30分開始，順序進入第一至第四區域觀賽。現場將實施人群管制措施，運輸署會留意市民對公共運輸服務的需求，與渡輪及巴士公司保持緊密聯絡，作出適當安排。

新渡輪將於下周六（27日）凌晨1時15分，提供一班特別航班由長洲前往中環，疏導離開的觀眾。巴士公司亦會於同日約凌晨1時10分至凌晨2時30分，加開特別巴士路線由中環往旺角，部分通宵巴士路線將改道接載乘客。