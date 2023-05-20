新電費補貼 下月每戶獲千元

【本報訊】為減輕市民經濟壓力，政府由下月起推行新一輪的電費補貼，向每個合資格電力住宅用戶戶口提供1,000元的電費補貼，預計涉及約29億元的政府開支，約290萬個合資格住宅用戶受惠。

涉29億公帑 290萬戶受惠 由下月開始，政府會連續11個月，在每月首日向當天是中華電力有限公司（中電）或香港電燈有限公司（港燈）的電力住宅用戶戶口注入80元的電費補貼，並在第12個月注入120元的電費補貼，總數共1,000元。

新電費補貼計劃的補貼額可與2008年、2011年、2012年、2013年、2020年、2021年及2022年相關計劃下未用的補貼餘額，用作支付戶口帳單所示的電費。任何未用補貼可轉撥至其後月份，用以支付直至2025年12月31日或戶口結束時（兩者以較早者為準）在同一戶口帳單上所示的電費。

兩間電力公司所發出的住宅用戶電費單將反映注入的補貼。用戶如需查詢戶口的事宜，可致電中電或港燈查詢有關新電費補貼計劃的詳情。