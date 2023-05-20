港車北上配額少 檢驗申請「爆到七彩」

【本報訊】港車經港珠澳大橋北上計劃拖延近3年終於落實，香港非商用私家車將於今年7月起可經大橋多次往來粵港。立法會交通事務委員會昨日討論有關議題。會上多名議員關心港車北上的配額上限，認為由開放申請後首周及第二周起每個工作天僅處理200及300個申請並不足夠；又擔心檢驗車輛的名額及排隊安排混亂，有議員更指現時已累積了大量車輛檢驗的申請，形容「爆到七彩」。運輸及物流局則表示，未來會爭取增加配額，但仍要考慮中港兩地口岸的車流容量。

對於配額限制，議員陳紹雄認為配額不足，又批評現時本港累積了大量車輛檢驗申請，質疑「屆時點應付港車北上嘅檢驗需求？」擔心位於元朗的中國檢驗有限公司不足以檢驗穿梭粵港的車輛。而議員陳恒鑌亦同樣關注配額限制，認為現時澳車北上每日有2,000個名額，本港人口為澳門人口的10倍，限額應至少提升至每日8,000至一萬才足夠。

禁區紙人龍長 倡簡化程序 陳恒鑌又指出現時輪候申請禁區紙的人龍極長，建議與港車北上申請合併處理，或是簡化程序，否則會成為港車北上計劃的掣肘。

運輸及物流局副秘書長麥震宇回應表示，會視乎一開始申請港車北上的數字，日後逐步增加名額「爭取數字去到較高水平」。至於中檢驗車方面，麥震宇則指現時會每日額外新增700個驗車名額應付港車北上的驗車需要，會視乎情況增加驗車名額。禁區紙方面，麥稱現時約需5天處理禁區紙的申請，會與其他執法部門相討簡化流程。