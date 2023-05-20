涉8‧31暴動 3人囚8個月至5年半

【本報訊】2019年8月31日旺角及太子站爆發衝突，多人被捕。其中3人經審訊後，上月被裁定暴動、非法集結及襲擊等罪名成立，押後至昨在西九龍法院判刑。法官考慮到暴動規模、被告背景等因素，判3人分別監禁8個月至5年6個月。

刑毀非法集結襲擊罪成 3名被告是簡梓濱（24歲）、連俊雄（22歲）及卓嘉豪（26歲）。法官判刑時指是次暴動及非法集結發生於公共交通工具，嚴重影響及滋擾市民，對公眾安全亦構成一定風險。而從示威者裝備來看，行動有一定計劃。考慮到所有因素，判簡梓濱入獄8個月，暴動罪成的連俊雄及卓嘉豪，則分別被判入獄5年6個月及4年10個月。

在本案中，簡否認一項非法集結罪，指他於2019年8月31日在彌敦道與奶路臣街交界參與非法集結；連及卓否認暴動、襲擊致造成身體傷害及普通襲擊共3罪，指兩人在太子站參與暴動，及車廂內襲擊X及Y。連另外被控暴動及刑事損壞兩罪，指他在旺角站參與暴動及破壞站內設施。卓則另否認一項搶劫罪，指他於太子站搶去Z的電話。除卓面對的搶劫罪獲脫罪外，其餘控罪均罪成。案件編號：DCCC 737/2020