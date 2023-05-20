醫健：醫健寶庫：給小孩的手指尖插損眼睛，會有手尾嗎？

阿美是一位新手媽媽。有一天，八個月大的兒子不小心以尖銳的指甲刮傷她的右眼，導致右眼流淚和不適一整天。阿美沒有求醫，及後發現早上醒來常感右眼不適和流淚，但症狀到中午會消退。一天清晨，阿美被右眼劇痛驚醒，睜不開眼睛。她去看眼科醫生，被告知右眼患有復發性角膜糜爛。鑑於症狀反覆，她在局部麻醉下接受鑽石打磨角膜表皮術，隨後戴上隱形眼鏡數天，及連續數月在睡前使用潤滑藥膏。手術後六個月，阿美的症狀再沒復發。

復發性角膜糜爛是一種常見的角膜疾病。通常角膜被指甲或紙邊碰損，破壞其最外層的上皮層而未完全愈合。入睡後，在快速眼動睡眠階段，角膜和眼瞼摩擦也可能阻礙愈合。當醒來眼瞼突然張開時，鬆散的上皮細胞會再次被撕掉，導致疼痛和流淚。

雖然上皮層通常會在24到48小時內愈合，但角膜黏連可需數月才能形成。由於上皮細胞沒有時間充分愈合，患者會經歷反覆出現症狀。情況類似牆壁油漆的一小幅剝落後，再添加新的油漆層，在沒有足夠時間風乾的情況下，很容易會再次剝落。

復發性角膜糜爛的治療則類似重新粉刷牆壁，首先徹底去除舊油漆，並用砂紙將表面打磨光滑。眼科醫生會使用塗上鑽石粉末的鑽石磨，打磨角膜基層。另一方法是使用角膜屈光手術的激光機來製造光滑面。我們雖可張貼告示防止人們接觸未乾的油漆，但不能禁止自己眨眼或控制做夢時眼球的快速轉動。因此，解決方案是在鑽石打磨後戴上隱形眼鏡數天，讓上皮細胞有足夠時間生長和鞏固。同時，在睡前塗抹眼藥膏作為保護，也可減少角膜表面和眼瞼之間的直接摩擦。這些簡單措施可提高手術成功率並降低復發風險。

香港大學李嘉誠醫學院副院長（臨床事務）、臨床醫學學院眼科學系臨床實務副教授、香港大學醫療系統總監暨香港大學眼科中心副總監黃穎兒