慢性疾病共同治理計劃 及早揭發治糖尿高血壓

【本報訊】政府計劃在今年第4季推出「慢性疾病共同治理計劃」，讓家庭醫生協助有需要的市民盡早管理好慢性疾病和相關風險，減低慢性疾病對他們健康和生活的影響，呼籲醫護界和市民支持計劃。醫務衞生局表示，本港慢性疾病病人數目不斷上升，預計2039年前會達到300萬人，根據2020至2022年度人口健康調查報告，約四成的糖尿病與高血壓患者並未意識到自己已經患上相關慢性疾病，政府推出相關的篩查及管理計劃，期望做到「早發現、早治理」。

基層醫療健康專員彭飛舟表示，擬於今年第4季推出的「慢性疾病共同治理計劃」，讓市民在登記成為地區康健中心會員並經配對家庭醫生後，可享用政府資助參與糖尿病及高血壓篩查和風險評估，接受私營界別的治療和護理服務。地區康健中心亦會協調和善用區內的服務網絡，統籌和提供跨專業跟進，協助市民管理和預防慢性疾病。

迄3100醫生加入基層醫療指南 彭補充說，家庭醫生是推展「慢性疾病共同治理計劃」的重要夥伴。目前已登記基層醫療服務提供者電子資料庫—《基層醫療指南》的家庭醫生人數已由去年年底《基層醫療健康藍圖》推出時的約2,700人，增加至本月初的逾3,100人，升幅令人鼓舞。他呼籲醫生盡早登記加入《基層醫療指南》，以便在「慢性疾病共同治理計劃」推出後可第一時間參與。