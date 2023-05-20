應用學位 護理學收生率100%

【本報訊】教育局推行應用學位課程先導計劃，涵蓋護理、檢測認證、園藝樹藝、老年學共4個範疇，當中護理學收生率高達100%。教育局助理秘書長（延續教育）莫望塵表示，本學年另外3個應用學位課程收生情況，均較前一學年顯著上升，升幅百分比接近50%至100%不等，第二輪挑選結果，將於今年7月或之前公布。

將推健康科學課程 計劃課程包括明愛專上學院護理學、都會大學檢測和認證應用理學、職業訓練局園藝樹藝及園境管理及東華學院應用老年學課程。明愛專上學院協理總監（人學、就業及公共事務）李家禧說，護理學學額120個，本學年共接獲925份入學申請，收生率達100%；至於新學年，截至前日，亦已收到1,166份申請，反映社會對護理行業需求大。他續指，今年9月將新開辦與健康科學有關的基礎文憑課程，有120個學額，分別教授基本生理解剖、護理技巧等，為學生提供不同升學路徑。

職業訓練局亦首辦園藝樹藝及園境管理課程，香港高等教育科技學院課程主任張浩表示，學生畢業後可從事園境相關工作，如登記樹藝師、園藝園景項目經理、顧問等，至今已為業界訓練200多個樹藝師。課程另設高年級入學，當中成功吸引不少已是樹藝園藝老闆，或已從事多年相關工作的退休公務員報讀課程。他續指，發展局曾提出大力推動樹藝發展，認為市場人力需求大，故不太擔心擴大人才清單會削弱本地畢業生競爭力。