多元出路展覽 即場分享升學策略

【本報訊】條條大路通羅馬，升學也有不同途徑。教育局昨日和今日上午10時至下午6時在九龍灣國際展貿中心2號展貿廳舉辦「多元出路資訊SHOW 2023」展覽，向高中學生、家長及教師提供有關多元出路的最新資訊，展覽會亦設有多場講座介紹多個課程、升學準備及策略，並設有專上學生分享環節。

設30個攤位 位於九龍灣國際展貿中心2號展貿廳的展覽會設有約30個攤位，介紹經本地評審的專上課程（包括獲納入政府資助計劃的課程、職業專才課程、應用學位學士課程）、應用教育文憑課程，以及相關資訊平台，包括經評審專上課程資料網、專上課程電子預先報名平台、自資專上教育資訊平台及資歷架構等。

教育局發言人表示，在下學年，各院校可提供的全日制經本地評審專上課程總學額預計約45,500個，當中包括約22,600個學士學位及約22,900個副學位學額。此外，不少院校亦提供應用教育文憑和其他課程。因此，將有足夠學額讓成績達標的學生在本港升學。