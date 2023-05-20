哈羅國際學校 20生疑食物中毒

【本報訊】衞生署衞生防護中心正調查一宗懷疑食物中毒個案，共涉及20人（9男11女）年齡介乎11至17歲。他們5月17日於屯門哈羅香港國際學校食堂晚膳，食過雞肉和芝士通心粉，約9至13小時後出現腹痛和腹瀉等病徵，其中3人已求醫，他們毋須入院，全部情況穩定。

衞生防護中心初步調查顯示，受影響學生曾進食共同食物，較大機會涉及食物中毒。衞生防護中心人員昨日聯同食物環境衞生署食物安全中心人員到該校視察，並向該校提供有關預防食物中毒的建議。衞生防護中心正繼續調查。

要預防經由食物傳播的疾病，市民應經常保持個人、食物及環境衞生。在外進食時，應注意以下要點：光顧可靠及有牌照的食肆；避免進食生的海產；小心選擇冷盤，包括自助餐的刺身、壽司及生蠔；進食火鍋或燒烤時，確保食物已徹底煮熟才進食；在烹煮過程中，小心處理並要徹底分開生和熟的食物；使用兩套筷子及用具分開處理生及熟的食物；不要光顧無牌食物檔；飲用經煮沸的水；不要嘗試使用鹽、醋、酒及日本芥末殺菌，因為均沒有殺菌效用；進食前及如廁後要洗手。