高齡職業司機續牌 擬每年體檢 多年駕駛經驗被輕視 團體炮轟

【本報訊】政府擬收緊高齡職業司機續領車牌的體檢要求，昨日於立法會交通事務委員會討論相關議題。會上多名議員認為司機65歲起一年一檢過於「一刀切」，擔心收緊要求會令商用車行業面臨人手不足的苦況，或令年長司機「被失業」。有工會代表昨亦到政府總部外請願，要求政府資助司機免費驗身。運輸署則回應指，司機體檢是為其健康着想，而且收費不應高，會考慮議員提出的建議。

議員倡彈性處理 議員陳學鋒表示，現時本港大部分65歲長者仍然非常健康，建議由65歲至70歲的年長司機可以兩年一檢，直至70歲起才繼續每年一檢。陳又指政府現時建設多間地區康健中心，應以指定價錢為年長司機提供標準化體檢服務，否則若司機到私家醫生診所體檢，或會有「求其出張醫生紙」的情況。

而汽車交通運輸業總工會代表昨日請願，要求政府尊重年長司機的駕駛經驗，以及資助司機免費驗身，認為不應將飛機師的要求，套用在司機身上，以免製造司機失業潮。運輸署署長羅淑佩則指，一年一檢的要求是希望司機養成年年體檢的習慣。