職場年齡歧視 六成中年難搵工

【本報訊】中年人往往面臨失業危機，有慈善組織的調查顯示，六成受訪者認為難以找到合適自己的職位和遇到年齡歧視，約四成則指薪酬未符期望和學歷、工作經驗未達標。組織建議，港府和企業可推廣年齡多元化，減少職場年齡歧視。

慈善機構「樂活新中年慈善動力」於今年4月進行網上調查，收集約400名年齡介乎46歲至75歲的新中年對個人工作前景及個人職涯規劃的意見，新中年表示尋找工作時遇到困難，並認為企業可提供工作彈性安排和支援，而資訊科技培訓有助提升他們就 業，另近兩成新中年要申請最少20份工作才能獲得一次面試機會。

近四成稱學歷經驗難應對要求 求職困難方面，63.1%受訪者表示合適自己的職位較少，58.1%認為存在年齡歧視，更有45.3%表示薪酬未符期望，而過往工作經驗及學歷未能應付新工作的要求則有39.7%。重返職場方面，69.1%指因需應付生活開支，65.7%為想與社會保持聯繫。

該組織建議，政府應推廣年齡多元化，減少職場年齡歧視。政府和企業可加強宣傳和培訓，提倡新中年人士職場的價值和貢獻，協助企業了解如何管理和支援中年員工。組織也期望政府可為新中年創造就業機會，增聘新中年人士。