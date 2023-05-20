承建商據理力爭 勞處疑施壓玩掃場

【本報訊】承建商不甘被屈，據理力爭，卻遭勞工處人員多次上門巡查，其中一次更有4名來自不同職系人員。承建商Benson直言，有關部門竟為了一名升斗市民勞師動眾，展開如此具規模性的聯合巡查行動，實在難以令人想像，有關做法是給予當事人壓力，要他「收聲」。有現職勞工處職安主任表示，辦公室一向屬於低風險場所，根據慣例，一般只會每兩至3年巡查一次。

據了解，小型工程承建商簽署人協會主席黃永華在同一時段亦有同樣的巡查情況發生，但卻因為其屬會會員大多都是「判頭」關係，不想得失勞工處，「得罪咗都冇乜着數」。

辦公室風險低 巡查不合理 就Benson所指，1月至4月期間，多次被勞工處派員上門巡查，甚或有次更有4名來自不同職系的人員到訪。現職勞工處一級職安主任指出，該辦公室主要用作存倉及文書用途，並沒有生產工序、機器，職安風險低；而公司過去24個月亦沒有工傷意外紀錄或曾被檢控，認為巡查不合理，亦不尋常。

現職主任續稱，如此具規模的跨專業隊伍巡查或特別執法行動，一般只會於大型連鎖店舖，例如超級市場及醫院等，或一些工序較為複雜的情況下適用。勞工處一向採取「以風險為本」方式制訂視察策略，視察工作焦點一般會放於危險行業，辦公室一向屬於低風險場所。