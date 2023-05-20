視察已完工地盤 報大數圖蒙混 審計署揭勞處巡查荒謬

【本報訊】建築地盤傷亡意外不時發生。審計署審計報告過往曾審視勞工處職業安全及健康部工作，揭示勞工處5年內即使巡查地盤千次，但當中竟有兩成視察時，地盤已經完工，甚或沒有工人在場；另發現勞工處視察工地次數「報大數」，竟以視察人員的數目，計算視察次數，更沒有記錄視察工作的詳細內容。

無工人在場都計數 勞工處轄下的勞工督察負責視察各工作場所，確保僱主遵守勞工法例，並打擊僱用非法勞工。不過，審計署去年4月發表的審計報告卻指出，勞工處在2016年1月至2021年5月期間，一共視察建築地盤1,045次，但當中有201次視察時，建築工程已竣工，現場沒有建築工人。

審計署早於2017年發表的審計報告亦發現，勞工處將每次視察人員的數目當視察次數計算，因而出現「報大數」情況。因此，假如不計人數，將每次視察都算作一次視察，在2012至2016年期間，勞工處每年呈報視察次數，應由123,115次至131,339次不等，調低至44,756次至73,565次。

審計署亦留意到，視察人員只記錄視察時所發現的違規事項，並沒有記錄視察工作的詳細內容，例如檢查的工序和檢查的結果。