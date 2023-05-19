學神考牌係咁等 運署無能真火滾

生命有限而流年易逝，這是人類普遍嘅永恒悲哀。你知不知道，為咗考個私家車、電單車或輕型貨車駕駛執照，等考路試，真係等到花兒也謝了！各位千祈咪笑，考路試通常好難一試就過關，唔好彩一考再考，分分鐘3、4年先考到個車牌，如果諗住揸輕型貨車搵食，分分鐘餓死老婆瘟臭屋，真係諗起都一殼眼淚！

呢嗱！近年市民對駕駛考試需求持續上升，考生輪候時間卻愈來愈長，運輸署官僚完全冇「時間就係金錢，效率就係生命」嘅概念，令人火滾！各位，喺2010年，運輸署接獲報考人士申請電單車、私家車及輕型貨車駕駛執照，95%能夠喺82天內進行路試，即係唔使3個月就安排到；之不過，截至本月7號，平均輪候時間竟長達223天至317天不等，阿哥，考個路試啫，都幾乎排成年，歷經四季洗禮，都咪話唔誇張！

運輸署執行無能已寫在牆上！事情驚動申訴專員，尋日宣布將展開主動調查，究竟佢哋搞邊科，為何安排考個路試，都搞到好似發射緊火箭升空去火星咁大件事！今趟專員就話會主動審研駕駛考試安排，包括考試申請和排期嘅行政安排、駕駛考試嘅記錄，以及處理上訴機制，並喺有需要時提出改善建議。

申訴專員指，去年1月至今年3月期間接獲40宗相關投訴，當中涉及考生不滿駕駛考試輪候時間、運輸署快期預約系統、考期編配安排、駕駛考試嘅上訴與攝錄安排等。呢，曾經有學神喺網上指佢喺考牌期間，因被考牌主任指佢「未有遵從交通燈號指示」及另外兩項其他原因，共3個「大剔」，即嚴重犯錯而「肥佬」。事主其後向運輸署申請覆核結果，竟發現考牌主任未有通知他而私自把原來結果改為「一個大剔」，雖經上訴仍維持不合格，但運輸署以成績未能確立，為佢安排免費快期重考。事主將經歷上載至討論區並鼓勵其他學神要放膽追問，以及保留覆核嘅權利。

公署又留意到，路試合格率並不高，2021年私家車及輕型貨車合格率僅30%及24%。公署指出，現時運輸署不容許考生喺駕駛考試期間進行攝錄，引來有考生投訴質疑該署禁止記錄路試過程嘅決定和理據。專員表示，值得研究運輸署能否運用科技，為駕駛考試作客觀記錄，以助當局更有效處理考試投訴及上訴個案。咁又係噃，依家乜都講透明度，香港又話係「智慧城市」，如果能運用科技為學神作客觀記錄，避免大家一面之詞，或出現口同鼻拗，你話幾好呢！之但係，先要解決目前非商用車輛路試輪候大幅延長，4間指定駕駛學校考試中心嘅私家車合併試，2021年平均等412日，即超過13個月先能考車，較2015年嘅214天多93%，真係等到火滾！天時暑熱，好易失控！