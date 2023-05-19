笑看天下：俄烏戰事難勸和有排玩

俄烏戰事去到呢一刻，由於烏克蘭總統澤連斯基「走位靈活」，求援英、法、德等西方諸國，獲得意想不到的軍援，澤連斯基喜不自勝。呢，有網站之前援引烏國防長顧問薩克的話報道，烏克蘭希望從西方盟友處獲得多達約50架F16戰機。而英國首相和荷蘭首相日前承諾，將建立「國際聯盟」協助烏克蘭獲得戰機。

烏克蘭近排氣燄高張，中國啟動「勸和促談」計劃，看來會遇到唔少阻力。之不過，中國依然負起大國責任，本周派中國政府歐亞事務特別代表李輝赴烏克蘭、波蘭、法國、德國和俄羅斯訪問。李輝有「俄國通」背景，卻令西方專家感到憂慮，擔心佢會偏袒莫斯科。英國媒體就曾披露，歐盟外交和安全政策高級代表博雷利認為，中國試圖建構以自身為中心嘅新世界秩序，即使俄羅斯最終被烏克蘭擊敗，也不會遏止中國野心，北京將吸收由此產生嘅地緣政治優勢。

西方對中國的偏見，短期內恐難以改變。李輝一直重申，中方願意繼續發揮建設性作用，在停火止戰、開啟和談及避免局勢升級等方面，凝聚更多國際共識，為政治解決烏克蘭危機作出貢獻。李輝冀透過政治化解危機，西方政客和學者一般認為，李輝「勸和促談」之行，並非旨在立即結束敵對行為，而係為咗保留足夠信譽，讓北京喺俄烏準備談判時扮演重要的調解角色。

李輝此行任重道遠，無奈俄烏暫未見停火迹象，尤其烏克蘭得到西方答應大力軍援支持，其外長庫萊巴與李輝會談時說：烏克蘭不會接受任何喪失領土或凍結衝突來結束與俄戰爭嘅提議。澤連斯基更寸嘴，直指「普京只會殺人，我們無法接受與他調解」。F16戰機未到手已咁嘅氣燄，俄烏戰事有排玩。