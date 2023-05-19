冰鑑春秋：捷克吃了誠實豆沙包

捷克總統帕維爾在哥本哈根民主峰會演講時謬論百出，一方面顯示出自己對兩岸真實的主張充滿誤解，另一方面卻像吃了誠實豆沙包，坦承西方真正懼怕的就是中國崛起。

帕維爾表示，世界上多數國家尊重「一中政策」，而捷克也有自己的「一中政策」，那就是將台灣與中國定位為「一中兩制」，台灣現行的制度應保留下來。請問這段話和大陸一直強調的「一國兩制」到底有何不同？而事實上台灣民進黨政府目前要的不僅是兩制，更關鍵的是不要「一中」！帕維爾到底知不知道兩岸真正的分歧點在甚麼地方？

他坦白承認中國在社會與經濟的控制力方面，都比西方國家更具優勢，甚至在戰略耐心上，中國以10年為單位的長期規劃，更容易穩步前進，不像西方國家政府有選舉的任期限制，只要民意風向一變，就可能前功盡棄。這等於明白的承認，如果照目前這樣繼續發展下去，假以時日，中國後來居上可說是大勢所趨。對日漸衰弱的西方來說，唯一的辦法，就是在中國羽翼未豐之前進行壓制，才能避免西方宰制世界的霸業遭受威脅。

為了強化打擊中國的正當性，曾經擔任過北約軍事委員會主席的帕維爾，只好指摘中國無意與他國建立對等夥伴關係，而是企圖支配世界！但事實是，今天沒有打算與他國建立對等夥伴關係的，正是美國，就連北約國家也不過是美國的下屬罷了。而企圖支配世界，不正是美國從二次大戰後便一直在做的事嗎？長期來看，中國遠比俄羅斯更危險嗎？對想要維持美國與西方文化獨霸地位的人來說，確實如此！但西方人不是一直追求多元制衡，反對權力集中嗎？或許這個夢想，要等到中國真正崛起之後，才有機會實現。