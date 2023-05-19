仁文仁心：破困局必先結盟反綠

外界普遍預計，北京兩年內不會武統，其中一項關鍵因素，是台灣將於明年舉行大選。若台灣變天，或許會重燃和平統一的希望；相反，若綠營繼續執政，兩岸必將走向戰爭邊緣。鑑於將影響亞太地區未來10年的走勢，台灣今次大選頗受關注。作為執政黨，綠營幾乎確定由賴清德出戰；然而，賴清德過往頻頻失言，立場搖擺不定，習慣見風使舵；除了外形討好外，外界幾乎沒甚麼正面評價，甚至連黨內亦有反對聲音，現時僅憑「蔡規賴隨」，試圖穩定黨內形勢。

不過，正所謂「低處未算低」，藍營的境況比綠營更堪虞。雖然藍營日前確立侯友宜為參選人，但郭台銘未必願意擔任副手。侯與郭各有擁躉，倘若繼續內耗，隨時重蹈上一屆大選的覆轍。況且，即使侯郭聯手出擊，形勢依舊不容樂觀，畢竟如今藍綠力量不是均等，藍營的支持度已大不如前。

在這種局面下，作為第三勢力、被稱為「白營」的民眾黨參選人柯文哲，作用舉足輕重。柯文哲以敢言著稱，一句「垃圾不分藍綠」，贏得不少掌聲。雖然擔任台北市長期間，作風強硬頗受爭議，但對於不滿藍綠腐敗、追求「新人事、新作風」的年輕選民而言，柯文哲是更佳選擇。

然而，白色力量崛起不久，未成氣候，單憑中間派及年輕一代支持，明顯難以撼動藍綠。柯文哲的最大作用在於「𠝹票」，尤其是掠奪綠營年輕一代的選票，但仍無助於藍營翻盤。為擊敗綠營，坊間出現「藍白配」的呼聲，惟兩營理念相距甚遠，合作難度並不小。

可幸的是，藍白兩營經歷泛綠長時間政治打壓後，已意識到惟有擊敗綠營，方有生路。或許共同利益能推動結盟，打破台灣現時的困局。