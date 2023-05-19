強詞有理：丟人現眼

英國前資深外交官麥克唐納日前在一篇訪談文章中坦言，英國明明沒有硬實力參加大國的遊戲，非要往裏面湊，最終只會丟人現眼。這是大實話，現在早已不是「日不落帝國」的年代，可不少英國人依然不願面對現實，一直沉迷於昔日輝煌，喜歡以大國強國自居，對別國指指點點，尤其喜歡干涉中國內政。

那位當了45天首相就被轟下台的女政客卓慧思，大概是不甘寂寞，竟東施效顰學人竄訪台灣，本想刷存在感拉抬政治聲望，結果引來不少冷嘲熱諷。美國眾議院前議長佩洛西竄台，起碼引起一波不大不小的風浪，而卓慧思不過是沒落英國的過氣政客，她能搞出甚麼花樣？能給予台灣甚麼承諾？

最近這段時間，中英關係本來有所緩和，英國商業及貿易部國務大臣莊敦文早前更來港尋找商機，沒想到被卓慧思一攪和，一切恐怕又將回到原點，中方對英方改善關係的誠意不能不打上一個問號。連英國媒體也不值其所為，批評「這個名譽掃地的前首相笨拙的插手危及與北京的微妙關係」，甚至認為她的傲慢和賭氣將給英國帶來另一種傷害。

這些年英國在國際社會上的表現愈來愈不濟，除了跟在美國後面搖旗吶喊，可謂一無是處。唐寧街10號頻頻換主人，一個比一個差勁，一個比一個短命。有人分析道，主要原因是英國政客的仕途被大大提速，以前一個政客在進入議會後，需經過長時間歷練，積累足夠的經驗和政治資本，才能成為大臣或首相。而現在許多政客入仕短短幾年後，在沒有任何經驗的情況下，靠譁眾取寵就能成為大臣或首相。以卓慧思為例，擔任過外相和首相，其實本身並不具備外交經驗和專業知識，甚至可以說是外交白癡，以致曾鬧出低級笑話，將俄羅斯的兩個州當作烏克蘭領土。

還是麥克唐納說得對，英國的問題是仍然想參與國家硬實力的角逐，但實際上已經不再擁有支撐這種競爭的資源了。上世紀80年代，英國雖然已經沒落，但好歹還有將近100艘軍艦，還能打贏阿根廷。現在英國只有不到40艘軍艦，而且大多殘舊不堪，憑這點家底就想冒充大國，既反俄又反中，還想插手台灣問題，未免太不自量力。心比天高，命如紙薄，大概就是當今英國的寫照，那班幼稚政客與其到處丟人現眼，不如好好讀點歷史。