龍吟虎嘯：美歐這張老臉往哪擱

不久前標榜「歐洲自主」，不想在俄烏戰爭等問題上跟着美國跑的法國、德國，近日似乎又改變了態度，向烏克蘭再提供重武器支持，讓烏總統澤連斯基很是興奮，徹底打垮俄羅斯的信心大增。這些天，烏克蘭對俄羅斯展開反攻，有美國和西方先進武器支持，「捷報頻傳」，據說奪回部分失地，重創俄軍。

與此同時，中國政府歐亞事務特別代表李輝大使前往烏克蘭、波蘭、法國、德國和俄羅斯五國「勸和促談」，解決烏克蘭危機。而俄烏戰爭炮火連天，澤連斯基訪問英國、法國、德國等感謝他們提供武器，拜登政府聲稱加大軍援烏克蘭，這一切與李輝的「勸和促談」極不協調，擺到明是給李輝一個下馬威，讓他無功而返。法國總統馬克龍更放肆，挑撥中俄關係，說甚麼俄羅斯在地緣政治層面輸掉戰爭，實質上會成為中國的附庸國。他還說，俄羅斯不但已經進入一個從屬中國的模式，還將失去進入波羅的海的能力。

這些狀況表明，一是目前俄烏戰爭「停火促談」、「政治解決」的可能性並不存在，雙方以及背後的美歐都不想談和停火，都認為自己能再打下去並取得勝利，為此雙方都備戰多時，不會輕易放棄。二是雙方即使有談的意願，不想戰爭無限期拖下去，雙方皆感到筋疲力盡，但是也要戰場上取得成果，才能在談判中處於有利地位，拿到更多籌碼。三是美國、歐洲、烏克蘭絕不想中國插手俄烏戰爭，因為這意味着「中國的影響力可以解決美歐問題」，「美歐不能解決的問題需要中國出手」，這樣的窘況，對從殖民主義到帝國主義、縱橫世界數百年的歐美「帝國」是不可想像和接受的，「你讓他們的老臉往哪兒擱」？中國在100年前還是他們任意欺凌、瓜分的「東亞病夫」，怎麼這會兒就能「調停」歐美戰爭呢？

因此，估計這場俄烏之戰打到最後，雙方不能不談了，他們也不會甘心接受中國介入，不會接受中國方案。