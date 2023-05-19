政情：官員烏龍嗌錯人 劉議員被改姓陳

劉智鵬

早前因疫情關係，議員開會都要戴口罩，選舉委員會界別議員劉智鵬同陳沛良不時被認錯。然而今日即使口罩令解除，大家嘅面孔無遮無掩，但「點錯相、叫錯人」嘅尷尬場面依然出現。尋日立法會首個「互動交流答問會」，劉智鵬發言時就被稱「陳議員」，莫非佢同陳沛良嘅外貌真係咁相似？

其實更離譜嘅係，劉智鵬一度畀人錯嗌「陳智鵬」！話說喺第二節交流答問會，劉智鵬提出有關高等教育嘅問題。佢話香港未來人才唔少，八大院校更加係本港高等教育優勢，促請政府打造國際高等教育樞紐。佢強調本港喺全球招聘教研學者包括內地博士同碩士，但各大院校有唔多於20%本地生，大學資源唔能夠物盡其用，建議政府喺在大灣區設立5,000個本科名額招募大灣區嘅優秀高中生來港讀書。

與會嘅政府官員回應話「多謝陳智鵬議員嘅意見」，跟住指過往好謹慎處理本科生名額，財政負擔會有考慮，包括整體政府財務因素，有乜嘢方法容許多啲外地生，財政方面要應付得來，政府考慮點樣既能發展教育樞紐，亦可以保持學術產業化。

劉智鵬陳沛良成日被撈亂 最後官員想講「請問陳議員」，不過當說話去到唇邊，立法會主席梁君彥喺側邊細細聲「提水」，佢先至意識到擺烏龍，即刻改口話「啊，劉議員」！

錯認劉、陳兩人嘅事件不時發生，曾有網媒誤用陳沛良嘅相用嚟報道劉智鵬。陳沛良就試過喺立法會咖啡角用餐，職員認錯人喺張單寫上劉智鵬，結果要埋單時先發現寫錯名。早前政府宣布解除口罩令，佢哋以為唔會再畀人錯認，但良好願望似乎落空啦，畢竟劉、陳兩人嘅眉宇確係有啲相似。議員林琳就用氣質嚟區分佢哋兩人，話劉智鵬風趣啲，而陳沛良就斯文啲喎，但如果咁都認為難以分辨，只要細心比較兩人嘅髮型，其實都睇得出分別。

陳沛良