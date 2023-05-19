兩內地男買戒指 遭中介搶走39萬

【本報訊】昨晚約7時，執法部門接獲兩名內地男子報案，指他們在觀塘興業街20號聯合興業工業大廈與人交易戒指時，遭對方奪走39萬元現金逃去。人員到場調查，經大規模搜索後，以涉嫌「盜竊」拘捕一名姓杜（25歲）男子，他現正被扣查。

工廈保安助認人 擒匪起贓 據悉，兩名事主來自廣東省惠州市，他們以前經通訊軟件認識一名專門代購名牌貨品的中介人，並且曾經達成交易，因此信任對方。二人昨日抵達香港，相約該名中介人於下午約5時到成業街一工廈交收戒指，對方初時一度因故中止交易，其後又「改口」可以繼續，但需要改到興業街的工廈取貨。事主不虞有詐，交出兩個載有19萬元及20萬元貨款的背囊，並由其中一人跟隨該中介人登上上址一單位提取戒指，期間有人趁事主疏於防範，突然攜款奪門而逃。

事有湊巧，執法部門在案發前巡邏該幢工廈，曾經截查一名蓄金髮的可疑男子，因未有發現，於是放行離開。事主報案之際，同時提供該名中介人的照片，人員察覺正是早前截查的金髮男，立刻展開搜索。由於工廈內有近百個劏房單位，情況一度如「大海撈針」，幸有保安員認得該名金髮男，指出他居住在一樓某單位，協助人員縮窄範圍。至晚上8時許，人員在其中一個單位尋獲疑人，並在天花板發現載有贓款的背囊，偵破該宗案件。

被捕疑犯