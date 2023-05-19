狡賊擸金鏈奪門逃 店員窮追飛撲抓捕

扮豪客格價 揀最大銀碼 本港治安不靖匪賊猖獗，涉及珠寶金行劫案一周三宗。一名90後男子扮演「奄尖」大豪客，昨日下午先後兩次進入深水埗一間金行，期間故作猶豫，多番挑選格價，並覷準機會掠去一條貴價金鏈後逃去。負責接待的男店員早有戒心，緊追至300米外飛身一撲，與途人合力制服竊賊。醒目店員一「撲」得手，但英勇表現卻負上腳傷代價，他笑言自己「踢開波跑得快」，令疑犯栽在一雙快腿之下。

案發於昨日下午3時許，一名男子逕自進入青山道282號一間珠寶金行，並用流利廣東話向姓李（32歲）男店員表示選購金鏈，惟經多番「格價」後，深感「唔啱心水」，並無購物後便告離開。惟相隔10多分鐘後，該名男子去而復返，聲稱打算再作挑選。李依言配合，並陸續取出多條金鏈供其鑑賞，其後談及價錢時，男子要求仔細計算清楚銀碼，並趁店員忙於應付時，迅速擸起一條最貴、約值3萬元的金鏈後奪門逃去。

金行男自稱踢開波跑得快 此時姓李店員及時反應，不由分說快步追出，期間一邊大叫「搶嘢」、「咪走」，一邊啣尾窮追。呼叫聲迅即引起途人注意，有熱心市民隨即加入協助追捕，在追至距離金行約300米外、即元州街與永隆街交界，李眼見已追貼疑人，在機不可失下，即時向前飛撲把他按在地上，再聯同途人把他制服並報案求助。執法人員接報趕至，經初步調查後，以涉嫌「盜竊」拘捕該名姓黃（31歲）男子，隨即把他帶走扣查，同時起回被盜去的金鏈。

李男奮不顧身飛撲擒賊，導致膝蓋擦損受傷，他笑言早前「踢開波」，因訓練有素故此跑得比較快，意外在今次建功。雖然他在金行僅任職半年，但平日均會提高警覺。他指疑犯首次進入店舖時沒有佩戴口罩，對答自然，惟其後折返時卻戴上口罩，前後差異令他心生疑竇，此份戒心亦成為擒獲疑犯的關鍵。