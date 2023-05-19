交警公路人肉截車 網友斥罔顧安全

【本報訊】警察在車水馬龍的公路上「人肉截車」惹網民爭議！近日網上流傳一條車Cam片段，日期顯示為本周一（15日）早上8時30分，一輛的士沿屯門公路往九龍方向行駛，期間在限制由早上7時30分至9時的巴士線前行。

恐連累其他車輛炒埋一碟 當的士駛至轉車站對開，的士司機疑目睹前面有交通警員執法，即時切兩條行車線駛入快線疑逃避檢控，惟當駛至不遠處的海事訓練學院對開，兩名交通警員突然步出路中，截停四條行車線上的所有車輛，當中尾隨的士拍下片段的車輛及鄰線一輛貨櫃車幸及時把車煞停，交通警員最終在快線截停涉嫌違例的士，並示意的哥駛至路肩調查，影片至此結束。

不少網民看畢影片後，均對事件議論紛紛，「Highway咁截車，後面好易串燒喎」、「好想知如果後面車收唔到撞埋一碟點搞，最後責任係邊個？」、「真係好危險」、「如果後邊撞咗車入邊個數？」、「為咗張告票，可以去到幾盡……」、「咁樣行出公路截……」、「高速公路行出路中心截車」、「簡直係一個不負責任嘅執法行為」。