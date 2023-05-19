涉揸胸強吻孕婦 高級督察表證成

被告李卓賢

【本報訊】已婚警隊高級督察前年休班時，在尖沙咀美麗華廣場一店舖，涉嫌強吻懷孕3個月的女店長再「揸」其胸，之後下跪求饒，揚言「一球唔夠畀夠兩球你呀」。案件連日來在九龍城法院經審訊後，裁判官昨裁定被告非禮及意圖妨礙司法公正兩罪表證成立。被告出庭自辯，指當初女事主主動跟他交換聯絡方法，並分享私事。

34歲被告李卓賢，案發時任職警隊防止罪案科高級督察，現已停職。他被控於2021年11月23日，在美麗華廣場一期2樓一店舖內非禮女事主Ｘ；並向Ｘ及其丈夫Ｙ提議，給予他們一筆金錢以換取Ｘ不追究針對他的非禮案件。Ｘ於涉案店舖任職店長。拘捕被告的姓繆警員供稱，他到場時被告踎在地上，身上有「少少酒氣」。他帶被告到案發店舖途中，見被告步履不穩，期間更突然跌倒，被告並表示飲了兩杯威士忌，飲醉了，覺得「唔舒服」、頭痛，要拉低口罩「抖氣」，接着被告更作嘔，吐出少量泡沫，又要求送院。

稱事主推銷「主動攞個胸撞埋嚟」 被告在表證成立後自辯時透露，育有兩名小孩。被告指，2019年年底認識Ｘ，Ｘ主動與他交換手機號碼，兩人開始用Whatsapp溝通。起初Ｘ稱呼被告做「李生」，會談到買貨事宜。後來Ｘ開始講私事，又謂「好想有個親哥哥」，喚他「阿哥」。被告續說，Ｘ的推銷手法「比較特別」，推銷貨品時會「挨身挨勢」、「主動攞個胸撞埋嚟」。

被告續指，Ｘ很受歡迎「好多熟客、幾十人話要追佢」，Ｘ的丈夫Ｙ很討厭這些熟客。被告稱，Ｘ兩夫婦政見都是不傾向政府方向，Ｙ更屬「深黃」，故被告沒有透露自己是警察，當他被Ｘ問到職業時，僅說「類似EO」。被告形容自己酒量中下，案發階段，他因家庭及工作問題，而飲多了酒。案件編號：KCCC 218/2022