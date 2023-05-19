涉向賣淫女主腦通水 男警不認罪

明年6‧24開審 續准保釋 男警去年涉嫌於掃黃行動中通風報信，致一名賣淫集團女主腦聞風先遁，被落案起訴一項作出傾向並意圖妨礙司法公正的作為罪，涉案女主腦則被控依靠他人賣淫的收入維生等罪，案件昨在區域法院提訊。男警表示擬不認罪，法庭排期明年6月24日開審，初步預計審期4日，期間男警續准保釋。

46歲被告呂偉霖，報稱任職公務員。33歲女被告孟凡月，報稱無業。據悉，呂曾駐守尖沙咀分區，隸屬特遣隊，現已停職。他被控於去年12月5日意圖妨礙司法公正，而作出有妨礙司法公正傾向的作為，即棄置一部他用作與孟凡月溝通的手提電話。他於去年12月7日被捕，至今年3月被落案起訴。

女被告控6罪續還押 孟凡月被控6罪，包括「依靠他人賣淫的收入維生」、「控制他人而目的在於使他賣淫」、「管有非法取得的旅行證件」、「未獲入境事務處處長授權而留在香港」及兩項「使用他人身份證」罪。所有控罪發生於去年8月19日至12月13日期間。辯方表示，被告擬否認首兩罪，但擬承認其餘4罪。她昨沒有保釋申請，候審期間續還押看管。

警方執行職務期間，不時捲入妨礙司法公正的指控。其中一案中，警隊派臥底滲入三合會，期間卻撞破反黑警員涉嫌與三合會合作，安排假掃蕩非法賭場，3名警員經審訊後被判妨礙司法公正罪成，去年被判囚14至16個月。另外，一名警員就與「一樓一鳳」經營者串通，按照通風報信的協議，在警方的掃蕩行動中安排妓女被拘捕。該名警員去年承認妨礙司法公正，被判入獄12個月。案件編號：DCCC 278/2023