6旬漢涉虐白鴿 8‧31再訊

【本報訊】六旬男子涉嫌在將軍澳景林邨一間老人院對開，蹲下徒手捉住一隻白鴿並有所動作。數秒後男子放下白鴿，白鴿雙翼懷疑被折斷。有執法人員見狀，當場拘捕涉案男子。他被控一項殘酷對待動物罪，案件昨在觀塘法院提訊。被告暫時毋須答辯，法庭把案押後至8月31日再訊，被告准以700元保釋，期間不得離港。

翅膀有非自然骨折 66歲被告趙錦輝，報稱是退休人士。他被控於2023年5月17日，在將軍澳寶琳北路38號景林邨景棉樓外，殘酷地惡待或因胡亂或不合理地作出或不作出某種作為而導致一隻鴿子受到不必要的痛苦，即把上述鴿子兩邊翅膀折斷，致其受傷。

據愛協總督察早前表示，檢查後發現白鴿雙翼有不同程度的受傷，其中一隻翼有穿破性骨折。此外，白鴿精神欠佳。人員相信白鴿傷勢非自然造成。另外，據早前相關報道指，執法人員曾接獲市民報案，指收到一段短片，懷疑有人曾經在景林邨殘酷對待野生白鴿，遂派員到場埋伏，期間揭發事件，並拘捕被告。案件編號：KTCC924/2023