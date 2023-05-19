起底負評生意拍檔 拘中年漢

【本報訊】一名43歲中國籍男子對其前商業合作夥伴作出「起底」行為，涉嫌在未經資料當事人的同意下披露了他的個人資料，違反《個人資料（私隱）條例》第64（3A）條的規定，昨日在新界區被個人資料私隱專員公署拘捕。被捕人士獲准保釋，私隱專員公署會繼續調查案件。

私隱寄受害人女兒學校 調查顯示，被捕人士與受害人原為商業合作夥伴，被捕人士其後在2021年底退出合夥，但與受害人就股份買賣出現糾紛。去年12月，有人在一個社交媒體平台上發布了兩條包含受害人個人資料的訊息，並對他作出負面的評論。至今年一月，再有人向受害人的前鄰居郵遞了一封包含受害人個人資料的信件，以及向受害人女兒就讀的學校，郵遞了4封包含受害人與其妻女個人資料的信件，對他作出類似負評。

整體而言，被披露的個人資料包括受害人的中文姓名、居住屋苑名稱、部分香港身份證號碼、他與妻子的照片，以及其女兒的中文姓名及就讀班級等。私隱專員公署提醒市民，「起底」屬嚴重罪行，違例者一經定罪，最高可被處罰款100萬元及監禁5年。《私隱條例》在現實及網上世界同樣適用，市民在現實或網上世界披露他人的個人資料前，同樣都要三思，以免觸犯法例。