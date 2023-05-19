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葵涌冧樹砸毀5貨車

貨車被大樹砸毀。 貨車被大樹砸毀。
貨車被大樹砸毀。
【本報訊】葵涌有大樹塌下。昨午近3時，大圓街1至13號露天停車場旁，有一棵約30米高、直徑約半米的大樹突然塌下，砸毀4部輕型貨車及一部中型貨車，途人見狀報案。消防奉召到場，升起雲梯以電鋸將斷枝鋸斷並放回路邊，待相關部門到場處理，事件中無人受傷。
一棵約30米高大樹塌下。一棵約30米高大樹塌下。
一棵約30米高大樹塌下。
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