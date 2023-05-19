下周日凌晨5時實施易通行 城隧周六晚起陸續封閉行車線

【本報訊】城門隧道將於下周日凌晨5時起實施「易通行」不停車繳費系統。運輸署昨日表示，本周六晚上11時半開始，將封閉城隧部分行車線，期間車輛可繼續使用隧道；下周日凌晨4時半至5時期間隧道將全線封閉，車輛需改道行駛。

城門隧道全線封閉期間，有3條巴士路線及一條通宵小巴路線將受影響，屆時會有改道安排。截至目前，運輸署已發出72萬張車輛貼，佔整體車牌數目89%。運輸署首席運輸主任(管理)何均衡表示，青沙管制區實行「易通行」至今逾一星期，運作大致暢順，而截至本周一，該署共收到52宗有關「易通行」的投訴，其中29宗涉及人手輸入車牌出錯，兩宗有關的士司機卡，另有11宗個別個案及5宗投訴仍在調查。

其中，有5宗投訴涉及懷疑車主被人盜用車牌過隧道的情況。該署指個案已交由警方跟進，強調有關個案除透過「易通行」騙取隧道費，背後或更牽涉嚴重罪案，當局會嚴肅跟進。

有的士車輛貼擺放不當 至於有的士業界反映使用車輛貼有困難。運輸署署長羅淑佩指，日前與業界進行測試，發現有部分的士司機的車輛貼擺放位置不當，例如太接近行車記錄儀、擋風玻璃窗框等金屬物件，或將卡座上下倒轉安裝。

在進行即時調整後，讀取車輛貼的準繩度已提升至92%。署方將會加派人手到的士加氣站，觀察車輛貼的安裝是否正確，協助調整。