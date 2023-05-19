最長等317日考車牌 申訴署查路試安排

考試期間禁攝錄 運署守舊 學神不服 「學神」駕駛考試輪候時間極長，多年來為人詬病。申訴專員公署昨宣布展開主動調查，審研運輸署相關考試安排，除了優化考試安排流程，亦會研究運用行車記錄儀加強處理考試投訴及上訴個案。香港汽車會表示，現時駕駛考試輪候時間逾10個月，情況並不理想，運輸署須與時並進，設法縮短時間。

運輸署數據顯示，在2010年，運輸署接獲報考人士申請電單車、私家車及輕型貨車駕駛執照，95%能在82天內進行路試。惟截至今月7日，非商用車輛路試，即包括私家車、輕型貨車、電單車及機動三輪車，平均輪候時間長達223天至317天不等。

快期預約考試上訴惹詬病 申訴專員公署表示，去年1月至今年3月期間接獲40宗相關投訴，當中涉及考生不滿駕駛考試輪候時間、運輸署快期預約系統、考期編配安排、駕駛考試的上訴與攝錄安排等。

主動審研行政安排提建議 申訴專員趙慧賢指，近年考生輪候駕駛考試時間愈來愈長，引來不少投訴。是次調查將審研駕駛考試安排，包括考試申請和排期的行政安排、駕駛考試的記錄，以及處理上訴機制，並在有需要時提出改善建議。

趙慧賢又指，留意到路試合格率並不高，2021年私家車及輕型貨車路試合格率僅30%及24%。就現時運輸署不容許考生在駕駛考試期間進行攝錄，申訴署曾接獲投訴，質疑運輸署禁止記錄路試過程的決定和理據。她認為值得研究運輸署能否運用科技，為駕駛考試作客觀記錄。

香港汽車會會長李耀培認為，駕駛考試輪候時間長，幾十年來從未改進，其影響深遠，例如減低市民學車意欲，尤其是年輕人，他希望運輸署能與時並進，有決心改善問題。他又指，現時執法部門已接受「車cam片」，用作舉報非緊急交通罪行，認為駕駛考試同樣可用行車記錄儀攝錄，保障考官及考生。

審計署去年底曾發表報告，同樣批評運輸署駕駛考試輪候時間大幅延長。情況最嚴重是4間指定駕駛學校考試中心的私家車合併試，2021年平均等412天，即逾13個月才能考車，需時較2015年214天多93%。