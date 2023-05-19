6套特別郵票「港式奶茶」打頭炮

【本報訊】香港郵政昨日公布，今年7月至12月期間發行6套特別郵票。一系列郵票的主題豐富多樣，涵蓋本地文化及交通發展等，設計各具風格。7月率先發行的特別郵票，則以港式奶茶製作技藝為主題。

7月發行的「非物質文化遺產—港式奶茶製作技藝」特別郵票，宣揚首批列入「香港非物質文化遺產代表作名錄」的港式奶茶製作技藝。港式奶茶製作技藝既展示了中西飲食文化在香港的交融與發展，也反映了本地生活和飲食面貌。

另有群山鐵路等主題 隨後陸續發行的5套特別郵票，包括以「香港蔬菜」為題的郵品，展示各種本地常見的蔬菜；「香港文化藝術地標」郵票則展現多個本地文化藝術地標，包括香港故宮文化博物館、M+、香港藝術館和大館。

至於「香港自然景觀—群山」郵品，則透過香港知名攝影師袁斯樂的鏡頭，展示香港群山疊嶺的優美景色；「香港鐵路服務發展」特別郵票，以不同鐵路路線的特色為主題，展示香港鐵路網絡四通八達。「香港今昔系列：香港郵政總部」郵品，展現香港郵政總部自1841年成立以來發展歷程。市民即日起可於香港郵政網上「郵購網」預訂。