最新失業率3% 11.4萬人冇工開

【本報訊】政府統計處發表最新勞動人口統計數字（即今年2月至4月的臨時數字），經季節性調整的失業率由今年1月至3月的3.1%下跌至2月至4月的3%。就業不足率則保持不變，維持1.2%的水平。勞工及福利局局長孫玉菡表示，隨着本地經濟活動進一步恢復及訪港旅客人數強勁反彈，展望勞工市場在未來數月應進一步改善。

總勞動人口377萬 與今年1月至3月比較，在2月至4月期間各行業的失業率（不經季節性調整）變動不一，其中樓房裝飾、修葺及保養業、運輸業和貨倉及運輸輔助活動業有相對明顯的跌幅。總就業人數由今年1月至3月的365.4萬人，上升至今年2月至4月的365.5萬人，增加約1,800人。同期的總勞動人口亦由376.9萬人上升至377萬人，增加約1,100人。

不經季節性調整的失業人數方面，數字由今年1月至3月的11.5萬人下跌至今年2月至4月的11.4萬人，減少約700人。同期的就業不足人數亦由46,700人下跌至44,500人，減少約2,200人。大型招聘會方面，勞工處將於下月8日及9日在灣仔修頓場館舉辦「院舍服務業招聘會」，有逾30個僱主參與，提供大量職位空缺。