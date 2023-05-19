盜私隱借貸 民政署職員囚15月

【本報訊】因賭錢而欠下30萬元債項的民政署助理文書主任，涉嫌盜用4名申請免費法律諮詢計劃人士的個人資料借錢，因而被控公職人員行為失當罪。他昨於區院認罪，法官指，被告行為令政府有負面印象，如他因事件受紀律處分，以及失去公積金，也屬咎由自取。考慮到被告認罪，判他入獄15個月。

涉及4名申法律諮詢人士 案情指，2014年8月起，36歲被告謝柱成在粉嶺壁峰路北區政府合署北區民政諮詢中心，任職民政事務總署助理文書主任，工作是在服務櫃台處理查詢及協助登記民政署服務。2018年6月8日，一名女子在諮詢中心服務櫃台投訴，指收到被告借貸的追債訊息。被告上司其後與該名女子會面，建議對方報案。同日下午2時，上司與被告會面。被告承認使用當值律師服務免費法律諮詢計劃4名參加者的個人資料借貸，用來向大約10個放債人借取約40筆貸款。

被告於2018年6月前往上水警署自首，警誡下承認「我係偷咗人哋啲個人資料去借錢畀自己用」。被告續指，2016年11月，他因賭債宣布破產，須每月償還4,000元。惟被告人繼續賭博，欠下約40筆債項，合共約30萬元。被告向4個持牌放債人及一些高利貸借錢。有事主收到恐嚇訊息及電話。案件編號：DCCC 480/2022