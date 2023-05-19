與外國合作 科學館辦材料巡展

【本報訊】木、金屬、竹等材料，自古以來與人類文明有着密不可分的關係。香港科學館首次與倫敦設計博物館合作，即日起至10月18日舉辦「天生我『材』─材料科學與設計」巡展，展覽分為4個展區，讓參觀者可以科學角度，重新認識不同材料的特性和應用。

展覽以竹為設計理念 展覽以可生物降解、用途廣泛的材料「竹」作為設計理念，分為4個展區，並從材料的起源和特性開始，再透過椅子和餐具等各種生活用品、圖片、錄像及藝術作品，認識人類如何運用精巧的技術和設計將不同材料轉化，讓生活更舒適便利之餘，更對材料賦予無限想像。參觀者從材料背後的故事，可了解地球資源對人類文明的貢獻，及反思過度耗用資源帶來的嚴重後果。

展覽同時介紹多種香港本地研發的嶄新材料，包括由粟米衣和稈製成的「納米纖維素羽絨服」、比一般混凝土更輕的「輕質泡沫混凝土」、使用「不含生物殺傷劑的斥菌光油」的外賣紙盒和含有回收的植物性廢料及可生物降解塑膠的環保餐具等。