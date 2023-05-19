涉賄銀行經理助客開戶 中介董事被控

【本報訊】廉政公署本周三落案起訴一名中介公司董事，控告他涉嫌向一名銀行經理提供賄款兩萬元，以協助兩個非本地客戶在該銀行開立企業帳戶。被告已准保釋，今日在東區裁判法院答辯。

被告譚永健（35歲）為中介公司Minerva Services Limited唯一股東兼董事，被控一項串謀使代理人接受利益罪名，違反《防止賄賂條例》第9（1）（a）條及《刑事罪行條例》第159A條。Minerva為客戶提供秘書服務。

被告涉嫌於2020年9月至10月期間，向一名時任東亞銀行有限公司高級客戶經理提供賄款兩萬元，換取為被告轉介的客戶於東亞銀行開立銀行帳戶。廉署調查發現，被告涉嫌向該名銀行經理提供兩個客戶的資料，而申請人並沒有與該經理會面。而上述銀行經理黎賜慧（39歲）早前被控貪污等罪名，他承認控罪，案件押至明年1月10日求情及判刑。

東亞銀行要求企業帳戶申請人須親身到分行開戶，以及提供身份證明文件供銀行職員核實，以符合盡職審查要求。若申請人未能符合相關規定，東亞銀行不會接受其申請。

廉署推出全新《銀行防貪指南》，以貪污案例和防貪措施，協助銀行管理主要營運範疇包括開戶及轉介業務的的貪污風險，提升銀行的防貪能力。廉署亦推出「銀行業誠信推廣計劃」，包括製作「銀行業誠信解密系列」網上自學培訓動畫，助銀行職員了解常見的貪污陷阱。